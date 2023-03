Apaixonados por macarrão: aprenda dez receitas para preparar em qualquer ocasião

Para os historiadores, o macarrão teria sido levado pelos árabes até a Sicília, no século IX, quando esses conquistaram a maior ilha da Itália. Já a versão da história mais conhecida é de que o macarrão chegou ao ocidente pelas mãos de Marco Polo, um mercador de Veneza que visitou a China no século XIII.





Seja como for, o macarrão conquistou o mundo inteiro com diversas formas de ser preparado, com vários formatos, tipos de molho e acompanhamentos. Sendo assim, o Portal Bonde separou dez receitas de macarrão para você preparar em qualquer ocasião e se deliciar.



CONFIRA: