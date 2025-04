Lombo recheado com espinafre e pesto de pimentão

1 - Em uma assadeira untada com azeite, disponha os pimentões e temperar com sal e pimenta.

2 - Regue com mais um fio do azeite sobre os pimentões e levar ao forno pré-aquecido a 180˚C por 20 minutos, ou até que fiquem macios e levemente dourados.

3 - Bata os pimentões no liquidificador com o alho, as nozes, o parmesão e ½ xícara de azeite até obter uma pasta uniforme e reserve.

4 - Abra o lombo na longitudinal cortando em 3 partes.

5 - Temperar com sal, pimenta e recheie com a pasta de pimentões e as folhas de espinafre.

6 - Enrole a carne e amarre com barbante.

7 - Acomode em uma assadeira com as cenouras, cebolas e alecrim.

8 - Tempere os vegetais com sal e mais um fio de azeite.

9 - Cubra tudo com alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180˚C por 1 hora e 30 minutos.

10 - Retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos para dourar.

