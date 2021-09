Lombo temperado com vinagrete e farofa

Para o lombo: pré-aqueça o forno a 220°C por 10 minutos.

Remova a embalagem externa, mantenha o lombo dentro do saco transparente interno próprio para assar e coloque-o em uma assadeira funda (4 a 6 cm).

Leve ao forno a 220ºC por 1 hora e 10 min.

Mantenha a assadeira no centro do forno, evitando contato com as partes aquecidas (paredes, resistência, grades e teto).

Retire a assadeira do forno com atenção. Caso a embalagem não tenha aberto sozinha, faça uma abertura na parte superior com cuidado (produto quente, pode conter vapor no interior da embalagem).

Retorne o lombo suíno ao forno para dourar por 20 minutos ou até que atinja a cor desejada.

Para o vinagrete: em um recipiente, juntar o abacaxi, a manga, a cebola roxa, o pepino, a salsinha, o suco de limão, o azeite, e temperar com sal e pimenta-do-reino. Misturar bem e reservar na geladeira.

Para a farofa: em uma frigideira quente, colocar o azeite e o alho, e refogar até que o alho esteja levemente dourado. Adicionar a farinha de mandioca, temperar com sal e pimenta-do-reino. Mexer sem parar até que a farinha esteja dourada.