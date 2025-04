Lombo suíno assado ao vinho branco e laranja com queijo

1 - Em uma assadeira grande, coloque o lombo, o sazón, o vinagre, o vinho, o azeite e o suco de laranja.

2 - Cubra e leve à geladeira por 12 horas, virando ocasionalmente.

3 - Disponha a carne em uma tábua e amarre a peça com barbante.

4 - Volte à assadeira, cubra com papel-alumínio, e leve ao forno quente (200 graus) por 1 hora e 30 minutos, virando na metade do tempo e regando de vez em quando com a marinada.

5 - Retire do forno, remova o laminado e o barbante e corte-o em 10 fatias, sem chegar até o final para não separá-las completamente.

6 - Distribua queijo entre as fatias e volte ao forno por mais 15 minutos, ou até o queijo derreter. Retire do forno e sirva.

Dica

Ao servir, decore com frutas secas ou frescas.

