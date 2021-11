Macarrão com carne suína desfiada ao molho

1. Corte a costela em cubos grandes, tempere com sal e pimenta e polvilhe a farinha sobre eles;

2. Em uma panela de pressão em fogo alto, coloque 1/3 do azeite ou óleo e doure a costela em levas de forma que todos os cubos fiquem em contato com o fundo da panela, virando para dourar todos os lados, acrescentando a gordura de acordo com a necessidade;

3. Reserve a costela dourada e refogue, colocando mais azeite ou óleo, a cebola, a cenoura, o salsão, o alho e as ervas por 5 minutos em fogo baixo;

4. Em seguida acrescente os tomates e refogue por 3 minutos;

5. Volte a carne para a panela e acrescente o vinho, raspando bem o fundo da panela para desgrudar o caramelizado cheio de sabor que se formou ao tostar a carne;

6. Quando o álcool do vinho estiver evaporado (sentir o cheiro), cubra a carne com água, tampe e deixe cozinhar por 30 minutos na pressão;

7. Abra a panela após a pressão sair e separe os cubos de carne em uma tigela, desfie grosseiramente com a ajuda de um batedor de arame, batendo-o contra a carne e volte-a para o caldo;

8. Se necessário deixe reduzir em fogo baixo para engrossar o caldo.

9. Cozinhe a massa em água fervente salgada durante o tempo indicado no pacote, escorra e sirva a massa com o molho de carne.