Macarrão com frango e molho branco ao forno

1 - Em uma tigela, misture a muçarela com o requeijão, o frango, o sal, a pimenta e a salsa.

2 - Coloque os ninhos de massa em um refratário médio e espalhe o creme de queijo por cima.

3 - Dissolva o caldo de frango no leite, misture o creme de leite, tempere com sal, pimenta e despeje no refratário.

4 - Cubra com papel-laminado e leve ao forno médio (170ºC a 190 ºC), pré-aquecido, por 20 minutos.

5 - Tire o papel, polvilhe o parmesão e asse por mais 5 minutos. Polvilhe a salsa e sirva.

