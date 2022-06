Macarrão cremoso com bacon, queijo, salmão e palmito pronto em 20 min!

1 - Cozinhe o macarrão em bastante água fervente em uma panela grande por 11 minutos ou até que a massa fique al dente (bem cozida, mas um pouco firme no centro). Escorra, esfrie e coloque o óleo para não grudar.

2 - Em uma panela média (20 cm de diâmetro), aqueça a manteiga em fogo médio e frite o bacon. Refogue a cebola, mexendo até dourar.

3 - Coloque o salmão, o palmito e o creme de queijo, mexa bem e deixe ferver. Desligue o fogo e misture com o macarrão. Finalize com as folhas de manjericão e sirva quente.

