Macarrão fettuccine Alfredo com camarões

1 - Prepare uma marinada para os camarões: em uma tigela, coloque as raspas e suco do limão-Tahiti, o alho picado, sal e pimenta a gosto. Deixar por 15 minutos.

2 - Aqueça uma panela com a manteiga e o azeite. Doure os camarões por cerca de 1 minuto de cada lado. Reserve.

3 - Na mesma frigideira, junte o creme de leite fresco e o queijo. Cozinhe em fogo baixo, misturando de vez em quando.

4 - Cozinhe a massa em bastante água fervente salgada. Escorra a massa dois minutos antes do tempo indicado na embalagem e junte ao molho.

5 - Aumente o fogo e cozinhe pelos dois minutos faltantes, mexendo sempre.

6 - Volte os camarões, ajuste sal e pimenta. Finalize com as raspas do limão-siciliano.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Macarrão com camarão ao molho branco é perfeito

Macarrão com camarão frito com alho e azeite é demais!

Massa de camarão e wasabi vai te surpreender!