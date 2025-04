Macarrão fusilli integral com pesto de berinjelas e tomates assados

1 - Corte os tomates na metade e distribua-os em uma assadeira com a face do corte voltada para cima. Leve ao forno baixo e deixe até começar a caramelizar a assadeira. Retirar, espere esfriar, retire da assadeira e coloque em um recipiente. Tempere com sal, azeite, pimenta e folhas de manjericão.

2 - Lave as berinjelas e fure-as com um garfo. Asse por 40 min ou até que fiquem macias ao toque. Abra, retire toda a polpa e descarte a casca.

3 - No liquidificador, bata a polpa das berinjelas com o alho, a hortelã, o tomilho, nozes e azeite até obter um creme homogêneo.

4 - Cozinhe a massa em bastante água fervente, conforme o tempo recomendado na embalagem. Escorra e despeje em uma tigela. Junte o pesto, o parmesão, os tomates assados e sirva com raspas de siciliano.

Calorias 484,46

