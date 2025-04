Macarrão penne com molho de tomate caseiro e frango frito crocante

1 - Coloque em uma frigideira média o azeite e doure o alho. Junte o molho e tempere com sal e cebolinha.

2 - Ferva em uma panela grande a água e coloque o sal. Junte o macarrão e cozinhe seguindo a embalagem. Escorra e misture ao molho.

3 - Tempere o frango com sal e pimenta. Passe na farinha de trigo, no ovo e na farinha panko. Frite em óleo quente e sirva com o macarrão.

