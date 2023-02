1 - Misture a limonada, o suco de laranja e os cubos de gelo em um liquidificador em velocidade alta até que os cubos de gelo sejam despedaçados;

2 - Umedeça as bordas das taças de margarita com a fatia de limão; mergulhe-as no sal. Despeje o conteúdo do liquidificador nas taças e sirva-se.