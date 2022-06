Massa à putanesca: aprenda a fazer essa delícia!

1 - Em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente.

2 - Adicione alho e o aliche e refogue até o aliche se desmanchar.

3 - Coloque os tomates e deixe cozinhar por cinco minutos.

4 - Acrescente as azeitonas, as alcaparras e tempere com pimenta-do-reino e pimenta calabresa e o sal.

5 - Salpique a metade das folhas de manjericão rasgadas com a mão e envolva no molho. Deixe cozinhar em fogo baixo enquanto cozinha o spaghetti.

6 - Em uma panela grande com água fervente, coloque duas colheres de sal grosso e cozinhe o spaghetti.

7 - Tire o macarrão dois minutos antes do tempo indicado na embalagem. Reserve a água do cozimento do macarrão.

8 - Transfira a massa para a panela com o molho e incorpore bem, terminando o cozimento do macarrão (2 minutos). Se necessário, junte um pouco da água do macarrão.

9 - Sirva imediatamente.

10 - Finalize com o restante do manjericão.

