Mechouia: salada de legumes grelhados

1- Grelhe ou asse tomates, pimentões e cebolas. À medida que forem ficando prontos, guarde-os num pote com tampa, para amolecerem no próprio vapor;

2- Quando os legumes estiverem frios, remova as cascas e as partes queimadas. Tire também as semente e os talos dos pimentões. Pique grosseiramente;

3- Prepare um molho com o azeite, o alho, o cominho, a pimenta, o suco de limão e um pouco de sal. Regue a salada com esse molho e misture;

4- Acrescente as azeitonas e o coentro. Ajuste o sal, se preciso. Sirva em temperatura ambiente.