Mingau de aveia com especiarias, pera e leite vegetal

1 - Em uma panela média, coloque a pera picada, o leite vegetal e as especiarias a gosto e espere ferver em fogo médio/alto.

2 - Abaixe o fogo e deixe por 10 minutos ou até que a fruta esteja macia.

3 - Acrescente a aveia e vá mexendo em fogo baixo até obter a consistência desejada. Deixe esfriar por 5 minutos. Sirva.

Ótima opção para iniciar o dia ou consumir como lanche da tarde. Rica em nutrientes e fibras. A pera é uma fruta da estação outono, rica em fibras, contribui para a saúde intestinal e gera saciedade ao longo do dia, especialmente se consumida com a casca. Além disso, a fruta auxiliar a prevenir o envelhecimento precoce e ação de radicais livres, por conter flavonoides e antioxidantes que atuam protegendo o organismo dos danos responsáveis pelos prejuízos do estresse oxidativo.

