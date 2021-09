Mini mousse de chocolate e banana

Coloque cada biscoito integral sem recheio na base de um aro de metal para montar as mousses individualmente. Se necessário, corte no formato para que caibam nas forminhas.

Dissolva a gelatina na água e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao micro-ondas por cerca de 10 segundos para a mistura ficar líquida e homogênea.

Bata as quatro bolas de sorvete no liquidificador e adicione a gelatina aos poucos, sem parar de bater.

Acrescente um pouco da mistura de sorvete e gelatina à forma com os biscoitos, adicione algumas fatias da banana e volte a cobrir as formas com a mistura.

Leve as forminhas ao freezer até o momento de servir. Desenforme e sirva em seguida.