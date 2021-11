Molho de amendoim apimentado pode ser servido com diferentes pratos

1. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio/alto. Adicione o gergelim, as pimentas, alho e cebola, e cozinhe, mexendo, até que as cebolas e as sementes de gergelim fiquem douradas.

2. Retire do fogo e transfira para um processador e espere esfriar um pouco.

3. Adicione vinagre e orégano até ficar homogêneo. Devolva na frigideira para aquecer e adicione o amendoim. Cozinhe por cerca de 3 minutos.

4. Transfira para o processador novamente e bata até que os amendoins sejam triturados.

5. Transfira para uma tigela e sirva à temperatura ambiente.