Nhoque com ragu de linguiça com gostinho de churrasco

1 – Descasque as batatas, faça muitos furos nelas, tempere com sal e pimenta. Pincele a manteiga, embrulhe no papel-alumínio com duas a três voltas, e leve à churrasqueira no braseiro forte (20 cm da brasa) por 40 minutos.

2 – Grelhe os tomates, a pimenta, a cebola e o alho com cascas. Bata no liquidificador a cebola e alho sem casca. Junte o molho de tomate, fio de mel, de azeite, pitada de sal e de pimenta-do-reino. Bata mais um pouco. Coloque colorau, e bata novamente. Reserve.

3 – Retire as batatas da grelha, e deixe esfriar em uma forma.

4 – Asse as linguiças.

5 – Amasse as batatas e misture com a manteiga até ficar homogênea. Adicione as gemas e incorpore. Coloque farinha aos poucos, misturando até ficar consistente para enrolar. Tempere com noz moscada ralada, pitada de sal.

6 - Pulverize a farinha em uma bancada, disponha uma quantidade de massa, e enrole na mão. Pegue uma quantidade menor, abra a massa enrolando, e corte em cubos. Repita com toda a massa.

6 – Em uma panela grande com água fervente, coloque o nhoque. Quando subir a massa, retire, escorra, e coloque em um refratário. Para não grudar, regue com um fio de azeite.

7 – Corte em pequenos cubos a linguiça. Em uma frigideira média, misture a linguiça e o molho. Junte manjericão picado, mexa e coloque o nhoque. Misture novamente e finalize com fio de azeite, queijo parmesão ralado. Sirva.

