Nhoque de abóbora gratinado com espinafre

Nhoque

1. Em uma assadeira antiaderente coloque a abóbora, tempere, cubra com papel-alumínio e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a abóbora esteja macia.

2. Em um recipiente, amasse a abóbora, adicione a manteiga e mexa até amornar.

3. Coloque as gemas e a farinha de trigo, e misture até formar uma massa, que grude levemente nas mãos.

4. Modele bolinhas de nhoque, polvilhando um pouco mais de farinha de trigo para que não grudem.

5. Em uma panela grande com água fervente, cozinhe as bolinhas aos poucos até que subam à superfície e vá colocando em um recipiente refratário, untado com azeite e espalhe as folhas de espinafre. Reserve aquecido.

Molho

1. Em uma panela, aqueça o azeite e coloque o alho para dourar levemente.

2. Desligue o fogo, espere amornar, junte o creme de leite, o leite, a noz-moscada, a pimenta-do-reino, o sal e misture.

3. Distribua o molho sobre os nhoques e as folhas de espinafre reservados, sem cobri-los completamente.

4. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, para gratinar.

5. Sirva a seguir.