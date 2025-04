Ovo de Páscoa de colher com pistache

Recheio

1 - Em uma panela grande, misture o leite condensado, o pistache, a manteiga e o sal.

2 - Mexa sem parar em fogo baixo, ou até desgrudar totalmente do fundo.

3 - Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais um minuto. Reserve.

Ovo

4 - Em um recipiente, coloque a cobertura e leve ao micro-ondas, em potência média, de 30 em 30 segundos, misturando nos intervalos até derreter completamente. Tempere o chocolate seguindo as orientações da embalagem.

5 - Despeje em uma forma de casca de ovo de 500 g, e leve para gelar por 20 minutos ou até que a forma esteja opaca.

6 - Desenforme cuidadosamente e reserve.

Montagem

7 - Sobre a casca do ovo, com a ajuda de uma colher, distribua parte do recheio de pistache.

8 - Em um saco de confeitar, com bico pitanga, coloque o restante do recheio de pistache e decore fazendo movimentos circulares, dando forma de rosas.

9 - Finalize com os pistaches por cima.

