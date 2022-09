Ovos em nuvens com queijo Minas e bacon

1 - Pré-aqueça o forno a 230ºC.

2 - Separe cuidadosamente as gemas das claras. Reserve as gemas com cuidado para não romper a pele.

3 - Bata as claras em neve, em ponto bem firme.

4 - Misture delicadamente as claras em neve, o queijo, o bacon, a cebolinha e uma pitada de sal.

5 - Com uma colher grande, faça duas nuvens com a mistura sobre um tapete de silicone de assar. Faça uma depressão ou furo no meio de cada uma para acomodar a gema.

6 - Leve as nuvens para o forno por quatro minutos. Retire e, cuidadosamente, com uma colher, coloque uma gema em cada um dos buracos. Tempere com sal e pimenta.

7 - Volte ao forno novamente e asse por mais três minutos ou até as gemas ficarem firmes, mas não duras.

8 - Finalize com cebolinha e sirva.

