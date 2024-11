Ovos recheados com queijo branco, coentro e salsa

1 - Em uma tigela, misture o queijo, as raspas de limão, o suco, o coentro, o azeite e o sal. Reserve.

2 - Separe as gemas das claras, com cuidado para que as claras não quebrem. Reserve.

3 - Junte as gemas na mistura de queijo, misturando até obter uma pasta homogênea.

4 - Distribua o recheio na cavidade das claras reservadas e polvilhe a salsa. Sirva.

Dica

Cozinhe os ovos submersos em água por 10 minutos.

