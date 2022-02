Pãezinhos de batata doce para qualquer ocasião

1- Em um recipiente, misture o fermento e o açúcar com metade do leite morno até dissolver. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, até começar a espumar;

2- Em um recipiente grande, misture a farinha com o sal. Acrescente a batata-doce e misture bem. Abra um buraco no centro e junte o fermento dissolvido;

3- Acrescente 1 ovo, misture e acrescente o restante do leite morno aos poucos, misturando bem com as mãos;

4- Assim que a farinha tiver absorvido os líquidos, junte a manteiga e amasse bem, sovando a massa;

5- Modele uma bola, volte a massa para um recipiente e cubra com um pano de prato. Deixe descansar por 1 hora em temperatura ambiente, ou até dobrar de tamanho;

6- Assim que tiver crescido, transfira a massa para uma superfície limpa e modele 10 pãezinhos, colocando em uma forma retangular (30 cm x 40 cm). Cubra com o pano de prato e deixe crescer por mais 40 minutos;

7- Pincele 1 ovo batido sobre os pãezinhos e leve para assar em forno médio alto (200°C) preaquecido, por cerca de 30 minutos, até crescer e dourar.