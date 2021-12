Paleta defumada com frutas em calda

1. Prepare a paleta de acordo com as instruções da embalagem.

2. Coloque as amêndoas e as castanhas-de-caju em uma assadeira, regue com o azeite e o molho de pimenta;

3. Asse em forno preaquecido (200˚C) por 10 minutos ou até dourarem. Reserve.

Arroz

1. Em uma panela, aqueça a manteiga e o azeite;

2. Refogue a cebola até murchar e ficar transparente;

3. Junte o arroz, o sal e a pimenta;

4. Refogue, mexendo sempre por 1 minuto;

5. Acrescente a água fervente e deixe levantar fervura;

6. Diminua a chama, tampe a panela e deixe cozinhar;

7. Quando estiver quase seco, adicione o champanhe e deixe terminar o cozimento;

8. Por cima, distribua metade das amêndoas e castanhas-de-caju grosseiramente picadas.

Montagem

1. Coloque a paleta em uma travessa e decore com as cerejas e figos sem a calda;

2. Salpique o restante das amêndoas e das castanhas de caju.