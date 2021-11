Panetone de chocolate zero açúcar com recheio de leite em pó

1. Coloque a água e o pó para leite condensado no liquidificador e bata até homogeneizar. Acrescente em uma panela com os restantes dos ingredientes. Leve ao fogo e mexa até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em um prato, cubra com um filme plástico e leve para o freezer por aproximadamente 30 minutos.

2. Corte o chocolate em pedaços e derreta em banho-maria ou no micro-ondas.

3. Retire a tampa do panetone com 3cm de espessura e o miolo, deixando 2cm de massa nas laterais. No fundo do panettone coloque o recheio, por cima o miolo e finalize com a tampa. Cubra com o chocolate e decore como preferir. Leve à geladeira para endurecer.