Panquecas com bananas caramelizadas e balsâmico

1 - Bata os ovos, o azeite, o leite e o açúcar no liquidificador.

2 - Junte a farinha e o fermento e bata ligeiramente para misturar.

3 - Aqueça uma frigideira antiaderente pequena, pincele com 1 fio de azeite e despeje aproximadamente ¼ xícara (chá) de massa no centro, sem espalhar. Deixe começar a formar furinhos na superfície, vire do outro lado e deixe dourar por mais 1 minuto.

4 - Transfira para um prato e faça o restante das panquecas. Reserve.

Bananas

5 - Derreta o açúcar em uma panela média em fogo baixo até caramelizar. Adicione a água e misture até ficar bem dissolvido.

6 - Coloque as bananas e deixe por 5 minutos. Misture a canela e tire.

7 - Coloque uma porção da banana caramelizada sobre cada panqueca. Enfeite com o creme balsâmico com framboesa e sirva.

Calorias: 300 a unidade

