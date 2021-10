Panquecas veganas com chocolate e frutas

Junte todos os ingredientes da massa no liquidificador (ou em um bowl), e bata rapidamente, até ficar homogêneo.

Em uma frigideira pequena, coloque um pouquinho do óleo para não grudar e em fogo baixo, coloque uma concha da massa. Deixe por 1 minuto, ou até as laterais se soltarem, vire com o auxílio de uma espátula e deixe por mais 1 minuto ou até ficar levemente dourada.

Frite o restante da massa, repondo o óleo da frigideira quando necessário. Reserve.

Montagem

Coloque as panquecas empilhadas uma sobre as outras, ou sirva uma a uma, como preferir. Despeje o chocolate vegano já derretido sobre as panquecas e coloque as frutas por cima.