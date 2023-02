1 - Com um copo, faça um furo redondo no meio do pão;

2 - Em uma frigideira, coloque a manteiga e por cima a fatia de pão;

3 - Quebre o ovo e coloque-o no pão;

4 - Salpiquee sal e coloque uma tampa sobre o sanduíche.

5 - Frite em fogo médio (a gema fica a seu critério, mais mole ou mais dura);

6 - Sirva!