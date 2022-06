Pão de alho caramelizado e queijo fácil

1 - Faça cortes transversais sem chegar até o fundo ao longo do pão, deixando uma base. Recheie com a muçarela ralada entre as fatias e levar ao forno para derreter. Para finalizar, cubra o pão com o alho caramelizado e salpique a salsa.

