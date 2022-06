Pão de batata recheado na frigideira para a hora em que a fome bater!

1 - Em um recipiente refratário, coloque as batatas descascadas e cortadas. Cubra-as com plástico filme e faça um furo na 'tampa'. Leve-as ao micro-ondas por 10 minutos. Amasse e deixe esfriar.

2 - Junte o ovo e mexa bem. Vá colocando a farinha aos poucos, depois o sal, a pimenta e a noz-moscada.

3 - Em outra tigela, misture o frango com o requeijão.

4 - Faça círculos com a massa e recheie com o frango. Feche com outra camada de massa.

5 - Aqueça uma frigideira antiaderente e frite os pães por cerca de 3 minutos cada lado. Pincele com um pouco de manteiga e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de batata recheado

Pão de batata de liquidificador é muito fácil e rápido

Super fácil: Pão de batata com frango e catupiry