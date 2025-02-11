Pão de frigideira com flocão de milho e recheio de tomate e muçarela

1 - Hidrate o flocão com a água por cerca de 10 min.

2 - Solte com um garfo.

3 - Junte o ovo batido, o sal e mexa bem.

4 - Agregue o fermento.

5 - Unte uma frigideira pequena (com 12cm) com azeite e despeje a mistura.

6 - Tampe e deixe em fogo baixo. Verifique quando a parte de baixo estiver dourada e vire. Deixe tostar o outro lado.

7 - Retire da frigideira e aguarde 5 min antes de cortar.

8 - Corte ao meio e monte um sanduíche com queijo muçarela, tomates-cereja e folhas de manjericão.

9 Para dar um toque especial, você pode aquecer o pão recheado em uma frigideira com grelha ou sanduicheira elétrica para o queijo derreter e o pão ficar decorado com as marquinhas e dourado. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de queijo de frigideira com ricota e requeijão

Receita fácil e rápida: pão fit de frigideira

Saiba como fazer pão de iogurte na frigideira

Faça pão de frigideira com alho, aveia e iogurte grego em 20 min!