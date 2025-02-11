Pão de frigideira com flocão de milho e recheio de tomate e muçarela

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 20 min
|
1 porção
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
|Vegetariano
|Light
1 - Hidrate o flocão com a água por cerca de 10 min.
2 - Solte com um garfo.
3 - Junte o ovo batido, o sal e mexa bem.
4 - Agregue o fermento.
5 - Unte uma frigideira pequena (com 12cm) com azeite e despeje a mistura.
6 - Tampe e deixe em fogo baixo. Verifique quando a parte de baixo estiver dourada e vire. Deixe tostar o outro lado.
7 - Retire da frigideira e aguarde 5 min antes de cortar.
8 - Corte ao meio e monte um sanduíche com queijo muçarela, tomates-cereja e folhas de manjericão.
9 Para dar um toque especial, você pode aquecer o pão recheado em uma frigideira com grelha ou sanduicheira elétrica para o queijo derreter e o pão ficar decorado com as marquinhas e dourado. Sirva.
