Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Leve e saudável

Pão de frigideira com flocão de milho e recheio de tomate e muçarela

Receita: Zaffari
11 fev 2025 às 07:00

Compartilhar notícia

Divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 20 min
1 porção
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Vegetariano
Light
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 40 g de flocão de milho
  • 50 ml de água morna
  • 1 ovo
  • Sal a gosto
  • ½ colher de chá de fermento químico em pó
  • 30 g de queijo muçarela fatiado
  • 30 g de tomates-cereja cortados ao meio
  • Folhas de manjericão a gosto
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Hidrate o flocão com a água por cerca de 10 min. 

2 - Solte com um garfo.

3 - Junte o ovo batido, o sal e mexa bem.

4 - Agregue o fermento. 

5 - Unte uma frigideira pequena (com 12cm) com azeite e despeje a mistura. 

6 - Tampe e deixe em fogo baixo. Verifique quando a parte de baixo estiver dourada e vire. Deixe tostar o outro lado.

7 - Retire da frigideira e aguarde 5 min antes de cortar. 

8 - Corte ao meio e monte um sanduíche com queijo muçarela, tomates-cereja e folhas de manjericão. 

9 Para dar um toque especial, você pode aquecer o pão recheado em uma frigideira com grelha ou sanduicheira elétrica para o queijo derreter e o pão ficar decorado com as marquinhas e dourado. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de queijo de frigideira com ricota e requeijão

Receita fácil e rápida: pão fit de frigideira

Saiba como fazer pão de iogurte na frigideira

Faça pão de frigideira com alho, aveia e iogurte grego em 20 min!

Cadastre-se em nossa newsletter

pão Frigideira Tomate tomate cereja muçarela flocão Milho como fazer Receita receita fit receita fácil receita simples Café da manhã café da tarde café cafe lanche

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas