Pão de queijo integral para um lanche mais saudável

1. Misture na batedeira o polvilho, os grãos e o sal e reserve. À parte, coloque em uma panela de óleo de girassol e o leite e leve ao fogo para ferver.

2. Quando o leite ferver, acrescente lentamente na batedeira sobre a mistura preparada anteriormente (foto 3) e deixe misturar bem até esfriar .

3. Adicione os ovos e deixe bater até incorporar. Por último, misture o queijo e deixe bater até homogeneizar.

4. Retire da batedeira e boleie no tamanho que desejar. Arrume e leve para assar com as seguintes temperaturas: Forno tipo turbo a 140°C. Forno tipo lastro a 180°C, por um tempo aproximado de 20 a 30 minutos.