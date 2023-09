Pão de queijo mineiro

1 - Aqueça o óleo com o leite e o sal em uma panela média até ferver. Desligue o fogo e, aos poucos, junte o polvilho, misturando com uma colher de pau até obter uma massa macia. Deixe esfriar.

2 - Adicione o queijo à massa ainda quente e um dos ovos, amassando com as mãos. Acrescente o restante dos ovos, um a um, e amasse até ter uma massa homogênea com consistência de enrolar.

3 - Modele 50 bolas e disponha em uma assadeira untada grande, deixando 2 cm de espaço entre elas. Leve ao forno pré-aquecido (200 °C) e asse por 20 minutos ou até que comecem a dourar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de queijo caseiro

Aprenda a fazer pão de queijo caseiro

Brasileiríssimo! Pão de queijo com gostinho de café