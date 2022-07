Pão italiano caseiro delicioso

1 - Misture toda a farinha com o melhorador de farinha.

2 - Primeira fermentação: adicione 150ml de água morna, tire ¾ de xicara (chá) da mistura de farinha e um sachê de fermento biológico seco (10 g). Misture em uma tigela coberta com filme plástico até dobrar de tamanho.

3 - Quando estiver pronta (ou seja, dobrou de tamanho), misture ao restante da farinha com o sal e a agua restante. Sove até incorporar bem e deixe descansando por 20 minutos em uma tigela coberta com filme plástico.

4 - Sove por mais 10 minutos ou até que a massa fique lisa e uniforme. Dica: se estiver pegajosa, coloque, aos poucos, mais farinha.

5 - Retorne a massa para o refratário e deixe descansar até que dobre de tamanho mais uma vez (cerca de duas horas).

6 - Molde no formato que quiser e espere duplicar de tamanho mais uma vez.

7 - Pré-aqueça o forno a 250ª C, coloque na grade inferior uma assadeira com água fervente de cinco a 10 minutos antes de colocar o pão na grade superior (tempo suficiente para aquecer o forno e umedecer).

8 - Antes de colocar no forno, dê uma pincelada com água morna e corte o topo em “x” com uma faca bem afiada.

9 - Asse por 10 minutos na temperatura de 250ºC.

10 - Diminua a temperatura para 200°C, tire a assadeira com água e deixe até ficar bem dourado (cerca de 30 minutos).

