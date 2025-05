Pão na chapa com suco cremoso de milho

Suco cremoso de milho

1 - Com uma faca afiada, retire os grãos das espigas e coloque no liquidificador com a metade do leite.

2 - Bata por 3 minutos e coe em uma panela, apertando bem para que saia todo o suco e reste só o bagaço seco.

3 - Adicione o açúcar e leve ao fogo médio.

4 - Misture bem e cozinhe por 20 minutos ou até que saia o gosto de milho cru, este é o segredo da receita.

5 - Retire da panela e espere esfriar por pelo menos 1 hora.

6 - Na hora de servir, coloque a mistura fria no liquidificador com o restante do leite e bata até obter um suco liso e homogêneo.

Pão na chapa

7 - Corte os pães ao meio e passe metade da margarina.

8 - Em uma frigideira média, leve ao fogo médio e grelhe os pães por 3 minutos ou até que fiquem levemente dourados.

8 - Sirva em seguida com o restante da margarina e o suco cremoso de milho.

