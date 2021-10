Pavê buttercream de chocolate

1. Em um recipiente, juntar as claras, o açúcar e misturar bem.

2. Levar ao fogo baixo em banho-maria e mexer até dissolver todo o açúcar.

3. Com o auxílio de uma batedeira, bater até obter um merengue firme e frio.

4. Adicionar a manteiga aos poucos e bater.

5. Colocar o chocolate meio amargo derretido e bater novamente até obter um creme firme.

Montagem:

1. Umedecer os biscoitos champagne no leite, acomodar no fundo uma travessa e cobrir com uma camada do buttercream de chocolate.

2. Repetir esse processo mais 2 vezes e terminar com o buttercream de chocolate por cima.

3. Levar à geladeira por 1 hora ou até firmar.

4. Finalizar com as raspas de chocolate e servir!