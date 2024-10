Pavê com biscoito maizena fácil e delicioso

Creme

1 - Misture todos os ingredientes em uma panela média, cozinhe em fogo médio até engrossar e espere esfriar.

Calda

2 - Misture o leite com a baunilha. Umedeça os biscoitos e alterne camadas de biscoitos e creme branco em uma travessa média.

Cobertura

3 - Misture as claras em neve com o açúcar e bata um pouco na batedeira. Misture com o creme de leite e cubra o pavê.

