Pavê de manjar com ameixas: sobremesa prática e saborosa

1. Dissolva o conteúdo do pacote maior em 750ml de leite.

2. Cozinhe em fogo brando, mexendo sempre até levantar fervura, e continue mexendo no fogo por mais 1 minuto. Retire do fogo e reserve.

3. Em um refratário, coloque uma camada de biscoitos sabor coco e cubra com metade do manjar. Aplane esse manjar e faça sobre ele mais uma camada de biscoitos, cobrindo-os com o restante do manjar. Deixe esfriar e cubra com um filme plástico. Leve à geladeira para gelar.

Calda

1. Misture o conteúdo do pacote menor com 50ml ( ¼ de xícara de chá) de vinho até ficar homogêneo. Acrescente as ameixas e cubra o pavê.