Pavê de paçoca fit

1 - Em tigelas pequenas diferentes, coloque o shake de paçoca em um e o de chocolate no outro. Acrescente 1 xícara de água para cada um, misture bem e reserve.

2 - Separe copos ou verrines e faça a montagem: no fundo, a primeira camada com 1 colher de flocos de arroz, 1 colher de protein crunch, 2 colheres de creme de shake paçoca. Repita a camada de crocantes, junte 2 colheres de creme de shake chocolate e finalize com 1 colher de protein crunch.

Informações nutricionais por porção (1 porção):

Calorias: 266 kcal

Carboidratos: 30g

Proteínas: 30g

Fibras: 7,3g

