Pavetone de Natal - eleve o chocotone tradicional a outro nível

1 - Em uma panela média, coloque o leite condensado, as gemas, o amido e misture bem.

2 - Adicione o leite e mexa novamente.

3 - Leve a panela ao fogo médio e mexa o tempo todo.

4 - Depois de levantar fervura, deixe no fogo por mais 2 minutos e desligue.

5 - Coloque o creme de leite e a essência de baunilha e mexa mais um pouco.

6 - Transfira para uma travessa e deixe esfriar um pouco com um filme plástico encostado diretamente nele, para que não fique com aquela casquinha em cima.

7 - Em uma travessa de 23cm de diâmetro por 9cm de altura, distribua um pouco do creme e vá fazendo camadas intercalando com os pedaços de chocotone.

8 - Ao terminar as camadas, finalize com o restante do creme branco.

9 - Leve à geladeira por pelo menos 1 hora.

10 - Para a cobertura, derreta o chocolate meio amargo em uma tigela e, quando estiver homogêneo, adicione o creme de leite e misture bem.

11 - Coloque por cima da sobremesa já fria, decore com raspas de chocolate e cereja em calda.





*Xícara utilizada: 250ml