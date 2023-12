Peito de peru com laranja recheado com broa, ervas e bacon

1 - Tempere o peru um dia antes com sal, pimenta, alho em pó, suco de duas laranjas e a raspa de suas cascas. Regue com azeite e polvilhe com tomilho. Deixe na geladeira de um dia para o outro.

2 - Salteie o bacon em uma frigideira média até dourá-lo. Junte o alho e cozinhe por 2 minutos.

3 - Coloque o miolo da broa e misture bem. Junte o coentro e as azeitonas. Tempere com sal, pimenta e azeite a gosto.

4 - Abra a carne ao meio e recheie. Feche com um barbante.

5 - Cubra com as fatias de bacon.

6 - Acomode em uma forma, regue com azeite e leve para o forno pré-aquecido a 190ºC, por aproximadamente 45 minutos regando sempre que necessário com água.

7 - Sirva com uma salada de agrião com gomos de laranja e finalize com azeite.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Peru de Natal do chef Taico

Peru recheado com farofa

Sobrou peru? Que tal preparar um tomatinho assado?