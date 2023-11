Pepper fuego é drink fácil com cachaça e pimenta

1 - Em um prato raso, misture a pimenta-calabresa com o açúcar.

2 - Passe o limão em volta da boca do copo e vire-o em cima da mistura de pimenta.

3 - Coloque o gelo, a cachaça, o suco de limão e a groselha no copo. Com bastante cuidado, misture com uma colher bailarina para não tocar na borda.

4 - Coloque as fatias de pimenta dedo-de-moça e decore com uma pimenta inteira na borda do copo.

