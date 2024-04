Bao é um pão chinês recheado com pancetta e molho de pimenta

1 - Em uma tigela média, misture o tarê, o molho de soja, o molho BBQ, o missô, o vinagre, o gengibre e a pasta de alho com um batedor de arame. Reserve.

2 - Aqueça uma panela grande e de bordas altas. Frite a pancetta com a gordura virada para baixo por cerca de 8 a 10 minutos com a panela tampada. Coloque 100 ml de água na metade do tempo.

3 - Junte a mistura de temperos e deixe por mais 4 ou 5 minutos, sempre misturando bem.

4 - Tire do fogo, deixe amornar. Corte em pedaços pequenos e monte os sanduíches nos pães com o pepino fatiado e a cenoura ralada. Sirva com o molho de pimenta.

