Petit gâteau de chocolate com gengibre é fácil e delicioso

1 - Derreta o chocolate e a manteiga em uma tigela média no micro-ondas ou banho-maria, mexendo em intervalos regulares.

2 - Em outra vasilha, com um fouet, mexa as gemas, os ovos, o açúcar e o gengibre. Aos poucos, junte o chocolate e a manteiga derretidos, misturando sempre.

3 - Adicione a farinha de trigo peneirada e misture até obter uma massa homogênea.

4 - Transfira para formas de petit gâteau untadas e enfarinhadas. Se for usar balança, o peso de cada porção é 130 g.

5 - Asse a 180 °C por 10 minutos em forno pré-aquecido. Retire da forma ainda quente sobre um prato e sirva com morangos e sorvete de creme.

6 - Se não for servir todos, deixe a massa em geladeira por até 24 horas. Na hora de assar, some mais 1 minuto ao tempo de forno.

Para fazer para vender

7 - Asse a 180 °C por 9 minutos em forno pré-aquecido. Deixe amornar, desenforme sobre papel-manteiga e congele em bandejas de isopor dentro de sacos plásticos.

8 - Recomende ao cliente que descongele por 6 horas na geladeira e, antes de servir, aqueça por 10 segundos no micro-ondas em potência média (o tempo e potência podem variar de acordo com o equipamento).

Dica

O segredo para a massa não estourar e manter o recheio cremoso é o tempo de forno. Como varia de acordo com o equipamento, observe a superfície do bolinho: quando estiver opaca e com aparência de assada, retire imediatamente. Se for fazer para vender, faça um teste cronometrando o tempo para manter um padrão.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer petit gateau em casa

Receita de petit gâteau

Petit gâteau de travessa pra família toda