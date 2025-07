Picanha suína na grelha com manteiga e páprica é a receita para um churrasco de primeira

1- Com a manteiga em temperatura ambiente, misturar o alho picado, a páprica e o orégano. Reservar.

2- Cortar a picanha em fatias de 1,5 cm e temperar com sal grosso.

3- Com o carvão em brasa, e grelha a uma distância de 20 cm, colocar a picanha com a gordura voltada para baixo, apenas para formar uma crosta. Assar de 5 a 10 minutos, de acordo com o ponto desejado.

4- Bater o excesso de sal e passar uma camada de manteiga de cada lado, com ajuda de um pincel.