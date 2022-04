Pimentão recheado à moda da Sérvia

1- Cozinhe o arroz em uma medida igual de água, até secar. Deixe esfriar e reserve;

2- No processador de alimentos, bata a cebola, o alho e a salsinha. Reserve duas colheres de sopa para o refogado do molho. Acrescente a batata e bata ligeiramente, sem liquefazer;

3- Misture o conteúdo do processador com o arroz e a carne. Acrescente o ovo e misture. Tempere com sal e pimenta;

4- Remova a tampa e as sementes dos pimentões. Recheie-os com a mistura de carne, arroz e batata;

5- Numa panela que acomode todos os pimentões, aqueça em fogo baixo o azeite ou a banha. Refogue os pimentões ligeiramente em todos os lados. Reserve;

6- Na mesma gordura, refogue a cebola reservada, a farinha e a páprica por 3 a 4 minutos. Adicione a polpa de tomate e acomode os pimentões no fundo da panela, sem empilhar. Acrescente água fervente até cobrir os pimentões;

7- Cozinhe os pimentões, sem mexer, por meia hora ou até ficarem macios. Reserve-os enquanto o molho apura. Quando estiverem frios o bastante, remova sua pele com cuidado;

8- Assim que o molho engrossar, ajuste o sal e a pimenta e devolva os pimentões para reaquecer rapidamente. Sirva os pimentões recheados com purê de batata e basta.