Pirâmide de berinjela com tomate e muçarela de búfala

1 - Fatie a berinjela e o tomate em rodelas com cerca de um cm de espessura.

2 - Aqueça uma frigideira grande e regue com duas colheres de azeite. Distribua as fatias e tempere com sal e pimenta.

3 - Grelhe a berinjela dos dois lados e reserve. Faça o mesmo com o tomate, acrescentando folhas de manjericão à panela. Reserve.

4 - Em uma cumbuca, faça um azeite de manjericão: coloque 100 ml de azeite, folhas de manjericão rasgadas, sal e pimenta. Aqueça no micro-ondas por 15 segundos.

5 - Faça fatias finas das muçarelas de búfala.

6 - Distribua as fatias maiores de berinjela grelhadas em uma forma, cubra com fatias de muçarela, uma fatia de tomate grelhado, cubra novamente com muçarela e finalize com mais uma fatia de berinjela um pouco menor e muçarela de búfala, formando uma pirâmide.

7 - Regue com uma colher de azeite de manjericão e leve ao forno a 250 graus por 10 minutos para gratinar.

Harmonização, por sommelier Tiago Locatelli: Medici Ermete Lambrusco di Sorbara Phermento 2021

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal aprender a fazer tortinhas de berinjela com pimentão?

Experimente esta maravilhosa berinjela grelhada com queijo!

Caponata de berinjela no forno é uma receita fácil, prática e saudável