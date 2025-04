Pizza caseira de sardinha

Massa

1 - Misture todos os ingredientes em uma vasilha grande e sove até ficar em ponto de bolo, colocando quanto leite for necessário. A massa deve grudar nas mãos, mas deve estar homogênea.

2 - Deixe descansar por meia hora.

Recheio

3 - Pique as sardinhas, a cebola e o pimentão.

4 - Refogue-os com um pouco de azeite e sal. Coloque o molho de tomate e deixe por alguns minutos. Reserve.

5 - Unte uma forma com óleo, espalhe o queijo e espalhe o recheio. Cubra com quanto orégano quiser.

6 - Leve ao forno (pré-aquecido) por 40 minutos a 180ºC (temperatura média).

Dicas

A sardinha é um peixe encontrado com facilidade no Brasil e muito apreciado pela versatilidade nos preparos. É uma proteína muito saudável, rica em ômega-3, vitamina D, do complexo B, cálcio, fósforo, potássio e selênio. O consumo regular traz diversos benefícios para a saúde, em especial aos sistemas cardiovascular e nervoso.

Para dar um toque especial, acrescente os ingredientes que quiser no recheio.

