Pizza de tomate e manjericão fácil e delicinha

Aprenda a fazer a massa caseira aqui.

Cobertura de pizza salgada:

1 - Divida a massa em porções do tamanho que quiser - pizzas individuais ou a massa inteira para uma pizza grande.

2 - Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo ou com as mãos no formato desejado.

3 - Coloque a massa em uma assadeira ou pedra de pizza e espalhe o molho de tomate e os ingredientes de sua preferência.

4 - Asse em forno pré-aquecido por 2-15 minutos, ou até que a massa esteja dourada e os ingredientes estejam cozidos.

5 - Tire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva quente.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Passo a passo para fazer a clássica pizza Marguerita napolitana

Que tal preparar hoje uma saborosa coroa de pizza?

Com borda recheada, pizza tem massa crocante e recheio delicioso! Veja como fazer