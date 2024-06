Pizza de berinjela com queijo, tomate e manjericão

1 - Em uma frigideira antiaderente grande, grelhe a berinjela, aos poucos, em fogo baixo, por 10 minutos ou até dourar, virando na metade do tempo. Retire do fogo e reserve.

2 - Acomode-as no fundo de uma assadeira redonda (24 cm de diâmetro), pincele a clara pela a superfície e polvilhe com o tempero. Disponha a muçarela e o tomate, e leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 10 minutos ou até ficar com a borda crocante.

3 - Tire do forno, distribua o manjericão e regue com o azeite. Fatie e sirva.

Dica

Como a berinjela absorve muita umidade, não utilize óleo na frigideira nem na assadeira, para que as fatias não percam a crocância desejada nesta receita.

