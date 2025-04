Pizza de liquidificador com estrogonofe de champignon e massa de arroz

1 - Unte uma forma de pizza de 30 cm de diâmetro.

2 - Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador - menos o fermento.

3 - Quando ficar homogêneo, pare de bater, junte o fermento e misture. Passe para a assadeira e asse em forno pré-aquecido a 180ºC por 25 minutos.

Estrogonofe

4 - Aqueça o azeite em uma panela média e refogue a cebola e o alho.

5 - Adicione os cogumelos sem a água.

6 - Tempere com sal e pimenta.

7 - Adicione o conhaque e flambe com maçarico ou aqueça a bebida em uma concha no bico do fogão, incline para pegar fogo e coloque sobre os champignons.

8 - Adicione os ingredientes restantes e deixe por 10 minutos ou até reduzir e engrossar.

9 - Finalize com a salsa.

10 - Sirva o estrogonofe quente sobre a massa de pizza quente cobrindo com batata palha.

